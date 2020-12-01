ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاآغا أمس الإثنين سفير جمهورية تونس لدى ليبيا “الأسعد العجيلي”.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة مناقشة أوجه الدعم الأمني وحلحلة بعض المشاكل الحاصلة بمعبر رأس إجدير البري، بما يضَمن تسهيل إجراءات وحركة عبور المواطنين.

ونوقش أيضًا خلال اللقاء سبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس، والتأكيد على الترابط بين الدولتين، والدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.

وأعرب السفير التونسي عن سعادة بلاده بنجاح اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية بما يعزز الاستقرار الأمني.

كما أثنى وزير الداخلية من جهته على الدور الذي تقوم به جمهورية تونس في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

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