مصر – كشف اللواء طارق عبد الباسط ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن وصية والده قبل رحيله في مثل هذا اليوم عام 1988، تمثلت بنشر القرآن الكريم بصوته برواية ورش عن نافع.

وأوضح أن هذه النسخة التي طلب والده نشرها، كان الملك الراحل محمد الخامس ملك المغرب قد طلب تسجيلها عام 1986، أي قبل وفاة الشيخ بعامين.

وأضاف طارق عبد الباسط عبد الصمد فى تصريحات لموقع “اليوم السابع”، أنه بالفعل تمت مراجعة المصحف وإهداؤه للإذاعة المصرية تمهيدا لنشره للمرة الأولى خلال هذه الأيام.

وتمر اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى الـ32 لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أبرز عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم، والذي اشتهر بلقب “صاحب (الحنجرة الذهبية) و(صوت السماء) و(صوت مكة)”.

المصدر: “اليوم السابع”

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