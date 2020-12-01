عريضة في الأرجنتين لطباعة صورة مارادونا على ورقة مالية من فئة 10 آلاف بيسو

عريضة في الأرجنتين لطباعة صورة مارادونا على ورقة مالية من فئة 10 آلاف بيسو

الأرجنتين – وقع آلاف الأرجنتينيين على عريضة تدعو لطباعة صورة أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا على الأوراق المالية من فئة 10 آلاف بيسو.

وتم نشر العريضة عبر موقع Change.org، ووقع عليها 13.7 ألف شخص خلال أقل من 24 ساعة.

وقد تم تقديم الرسم التخطيطي للورقة المالية، وهو بألوان العلم الوطني، الأزرق و الأبيض، وعليه صورة لمارادونا وكأس العالم، الذي فاز به منتخب الأرجنتين بقيادة دييغو في عام 1986.

يذكر أن أكبر فئة للأوراق النقدية، يتم تداولها في الوقت الراهن في الأرجنتين هي ألف بيسو، لكن العملة الوطنية تراجعت أمام الدولار كثيرا وفقدت من قيمتها في الفترة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares