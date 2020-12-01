قناة السويس تسجل إيرادا شهريا بنحو 490 مليون دولار على الرغم من أزمة كورونا

قناة السويس تسجل إيرادا شهريا بنحو 490 مليون دولار على الرغم من أزمة كورونا

مصر – صرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2020 عبور 1614 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافي قدرها 100 مليون و 200 ألف طن.

وأوضح الفريق ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدل الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2020 نحو 488.1 مليون دولار مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 11.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

وأضاف رئيس الهيئة أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

المصدر: RT

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