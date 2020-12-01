روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة، فقط بناء على مبدأ الصدق والاحترام المتبادل والمساواة.

وأوضح لافروف في حوار مع وكالة “كازينفورم” الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أنه “سبق وقال الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، نحن نحلل كل هذا بهدوء في النظام العملي، وسنقبل أي قرار للشعب الأمريكي وسنعمل مع أي إدارة (يختارها الشعب)”.

وقال وزير الخارجية الروسي إن موسكو بناء على وجة النظر هذه، “من حقها أن تتوقع من واشنطن الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للاعبين الدوليين الآخرين، مثل روسيا ودول أخرى”.

وأكد لافروف أن “روسيا مستعدة لأي سيناريو يمكن أن تتطور وفقه الأحداث في العالم، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة”.

المصدر: تاس

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