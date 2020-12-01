مصر – أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر، أيمن حمزة، إن مصر تسعى لامتلاك أول شبكة كهرباء ذكية في الشرق الأوسط. .

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن “الدولة تسعى لتحويل المنظومة بأكملها لتصبح إلكترونية ذكية وتكون لدينا أول شبكة كهرباء ذكية في الشرق الأوسط”، متابعا أنه يجري العمل على التطوير “لتقليل الأعطال الكهربائية المتكررة، إلى جانب عدم الحاجة إلى العنصر البشري “الكهربائي” لتحديد مكان العطل”.

وأضاف حمزة، أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات مع الجايكا لتطوير وتحسين 4 مراكز تحكم للكهرباء ومن ضمنها مركز الحلمية، وأيضا تركيب نحو 490 ألف عداد ذكي، إلى جانب مركزي تحكم في الإسكندرية لتركيب 300 ألف عداد ذكي، إلى جانب شركة شمال الدلتا في دمياط لتركيب نحو 175 ألف عداد، بتكلفة 226 مليون دولار.

كما لفت إلى أنه تم تحسين الشبكات في أكثر من 47 مركزا للكهرباء على مستوى المحافظات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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