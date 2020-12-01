ألمانيا – اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن عودة سفينة المسح الزلزالي التركية “الريس عروج” إلى موانئ تركيا، تعد إشارة جيدة قبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.

وفي كلمة لها بالعاصمة الألمانية برلين، قالت ميركل: “إن قمة الاتحاد الأوروبي ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، وعودة سفينة المسح التركية الريس عروج إلى ميناء ولاية أنطاليا يعد إشارة جيدة قبل القمة”.

وأكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي ستناقش أنشطة المسح التركية عن موارد الطاقة شرقي المتوسط.

على صعيد آخر، أشارت ميركل إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وأضافت: “واجهنا صعوبة في النقاش حول اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وتركيا تستحق الاحترام في هذا الشأن”، مشددة على ضرورة مواصلة دعم تركيا في هذا الإطار.

المصدر: “الأناضول”

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