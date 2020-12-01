روسيا – أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن ثقته بأن الهيدروكربونات ستحافظ على أهميتها في العقود القادمة وتظل من المصادر الرئيسية للطاقة في العالم.

وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال منتدى روسي ألماني للمواد الخام منعقد اليوم الثلاثاء. وقال: “نرى أن الهيدروكربونات ستظل المصدر الرئيسي للطاقة خلال العقود القادمة، ومن المهم التأكد من استخدامها في أنقى صورة ممكنة، إلى جانب استخدام مصادر طاقة جديدة”.

وتوقع نوفاك أن ترتفع حصة الهيدروجين في ميزان الطاقة العالمي بحلول العام 2050 من 7% إلى 25%، مشددا على دعم روسيا لجهود مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وضمان الوصول الشامل إلى الطاقة وإدخال التقنيات النظيفة.

وأشار إلى أن روسيا تخطط لزيادة حصة توليد الطاقة الصديقة للبيئة (الغاز والرياح والشمس وكذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية) بحلول العام 2035 إلى 88.6%.

ووفقا لنوفاك، الذي شغل منصب وزير الطاقة الروسي سابقا، فإن ميزان الوقود والطاقة الروسي يعد واحدا من أنظف الوقود في العالم، حيث تمثل مصادر توليد الطاقة الخالية تماما من الكربون أكثر من ثلث ناتج الطاقة (34.5%).

المصدر: تاس

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