عمان – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل أزمات المنطقة وخدمة القضايا العربية.

وأكد الوزيران خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمان ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول أليات تفعيل التعاون إزاء التطورات الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في المجالات المختلفة وتعزيز “العلاقات الأخوية التي تربط المملكتين بما يخدم المصالح المشتركة وفقا لتوجيهات الملك الأردني عبدالله الثاني والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة”.

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية

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