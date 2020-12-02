أتلتيكو مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ ويفشل في حسم بطاقة التأهل

أتلتيكو مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ ويفشل في حسم بطاقة التأهل

إسبانيا – فرط أتلتيكو مدريد الإسباني في فرصة حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-1 امس.

وتقدم أتلتيكو على البايرن بهدف حتى الدقيقة الـ86، قبل أن يدرك الفريق البافاري التعادل في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل هدف أتلتيكو نجمه البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة الـ26 وعادل للبايرن توماس مولر من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق.

وكان أتلتيكو يمني النفس بتحقيق الفوز ومرافقة الفريق البافاري إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، لكن بات يتعين عليه انتظار الجولة السادسة الأخيرة حيث تكفيه نقطة التعادل خارج ملعبه ضد سالزبورغ النمساوي.

ويملك المتصدر بايرن ميونخ 13 نقطة مقابل 6 لأتلتيكو الوصيف و4 لسالزبورغ الفائز بنتيجة 3-1 على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي الذي يقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وبهذا التعادل، وضع أتلتيكو مدريد حدا لسلسلة انتصارات البايرن المتتالية عند 15 فوزا توج خلالها بطلا لأوروبا في أغسطس الماضي بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في المباراة النهائية في لشبونة.

في المقابل، عادل بايرن ميونخ الرقم القياسي لمانشستر يونايتد الإنجليزي في عدم الخسارة خارج ملعبه خلال 16 مباراة متتالية (12 فوزا و4 تعادلات) كما فعل “الشياطين الحمر” بين عامي 2007 و2010.

المصدر: “أ ف ب”

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