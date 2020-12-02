مصر – قلب الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

وافتتح الاتحاد باب التسجيل عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة الـ35، وعادل للأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ71، قبل أن يسجل حمدي فتحي هدف الفوز الثمين للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية المقررة في الـ5 من ديسمبر الجاري، طلائع الجيش الفائز بدوره في وقت سابق اليوم على الزمالك بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الأول.

المصدر: RT

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