ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم إن نقاشات الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي بدأت بعد انتهاء الجولة الأولى في تونس منذ أسبوع، حيث تم عقد الاجتماع الثالث عبر الاتصال المرئي والذي يتكون من جلستين تهدفان لمتابعة مناقشة آليات اختيار السلطة التنفيذية، وعدد من المقترحات التي تقدم بها المشاركون.

جان علم أعرب في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد عن تمنياته التوصل لصيغة نهائية توافقية على آليات اختيار السلطة التنفيذية في أسرع وقت ممكن، من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية وفي عمليات تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها.

وأضاف: “لاحظنا خلال الاجتماع جدية كبيرة لدى المشاركين وإصرارًا على ضرورة الإسراع والمضي قدمًا في التوافق على هذه الآليات، ولاحظنا أن جميع المشاركين عبروا عن خوفهم من الوضع المتردي في ليبيا كالأوضاع الإنسانية بشتى الجوانب، ورغبتهم في إيجاد توافق في أسرع وقت ممكن؛ من أجل التسريع في الاتفاق والمضي قدمًا لإنهاء معاناة المواطنين”.

كما أكد على أنه في حال التوصل لاتفاق للوصول لصيغة نهائية لاختيار السلطة التنفيذية سيتم المضي قدمًا في ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في تونس، ومن ضمنها عملية التوافق على سلطات التنفيذية الموحّدة التي ستقود المرحلة التحضيرية أي ما قبل الانتخابات؛ للإسراع في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتحضير للانتخابات المقبلة.

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