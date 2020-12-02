روما – أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية مارينا سيريني أمس الثلاثاء على أن سلطات بلادها على قناعة بأن الأولوية في معالجة الأزمات في منطقة البحر الابيض المتوسّط، هي تعزيز الحوار والبحث عن حلول سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

سيريني أشارت مفتتحة أعمال جلسة حول (إعادة التفكير في مفهوم الأمن: نهج مشترك لأمن البحر الأبيض المتوسط) وفقًا لوكالة “آكي” خلال منتدى حوارات البحر المتوسط إلى أن الأزمة الليبية تلخص كل هذا.

وقالت المسؤولة الإيطالية: إن بناء السلام في ليبيا مهم لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط ​​بأسرها، والنهج المشترك من طرف المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لدعم الجهود الليبية من أجل إحلال السلام.

كما أضافت: “اتفاق وقف إطلاق النار يعد خطوة إيجابية للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، والسماح باستئناف إنتاج النفط وصادراته وإعادة بناء الثقة بين الليبيين. من الواضح الآن أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري، وأن العملية السياسية التي يدعمها المجتمع الدولي فقط، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، يمكن أن توفر السلام الذي يمكنه الصمود”.

Share and Enjoy ! 0 Shares