ليبيا – قال رئيس مجلس تاورغاء المحلي وعضو لجنة مُكافحة كورونا في المدينة عبد الرحمن شكشاك إن الوضع الوبائي في تاورغاء مُستقر، وما يزال تحت السيطرة، وعدد الإصابات قليل.

الشكشاك وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، أوضح أن مركز العزل الذي استقبل فيه الحالات موجود حاليًا في منطقة الكراريم، لافتًا إلى أن عدد العينات التي تُسحب يوميًا وصلت إلى 160 عينة.

وأضاف الشكشاك أنهم بدأوا تطعيمات الإنفلونزا في المدينة منذ الأسبوع الماضي، وما تزال مُستمرة حتى الآن، وأنها غطت المدينة بنسبة جيدة، مؤكدًا أنه ما يزال على تواصل مُستمر مع الجهات الرسمية في طرابلس لزيادة عدد الجرعات.