فلسطين – أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، صرف راتب كامل للموظفين عن شهر نوفمبر الماضي و50% من المستحقات المتراكمة منذ شهر مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر الماضي، يوم غد الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها ستواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي لاسترجاع أية مبالغ متبقية، منوهة إلى أن صرف الجزء المتبقي من المستحقات سيتم استكماله في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

المصدر: “وفا”

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