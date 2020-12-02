ليبيا – قال المحلل السياسي ورئيس المجلس المحلي طبرق سابقًا فرج ياسين المبري إن توافد السفن والطائرات التركية المحملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لموانئ ومطارات غرب ليبيا من قبل الأتراك، تحتم على رئيس البرلمان عقيلة صالح إطلاع الأمم المتحدة وسفراء الدول الغربية على الخروقات التي تقوم بها تركيا.

ياسين وصف في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء ما يجري من اجتماعات للمسارين العسكري والسياسي بـ”المسرحية لكسب الوقت” وإعطاء تركيا فرصة لتكديس السلاح والمرتزقة للالتفاف على الهلال النفطي، مؤكدًا ضرورة مطالبة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة بالضغط على المجتمع الدولي للجم ما تقوم به تركيا من تجاوزات وتعديات سافرة.

وأشار إلى أن وقف القتال والإعلان عن هدنة لمنع حدوث صدام في سرت والجفرة تلتزم به قوات الجيش فقط، إلا أن تركيا مستمرة في عملية التحشيد العسكري ونقل الأسلحة عبر طائراتها إلى قاعدة الوطية.

ودعا قيادة الجيش إلى وضع حد للتجاوزات التركية والرد على عمليات نقل الأسلحة إلى قاعدة الوطية غرب البلاد، لافتًا إلى أن السماح للأتراك بتجميع قواتهم وأسلحتهم في قاعدة الوطية أمام مرأى المجتمع الدولي والدول الغربية بصفة خاصة يوحي بتآمر غربي مع الأتراك لصالح أجندة هذه الدول، مشددًا على ضرورة استعداد الجيش للتصدي لأي تجاوزات أو خروقات تركية.

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