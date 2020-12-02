ليبيا – استضافت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا اجتماعًا افتراضيًا مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند والشركات الأمريكية أمس الإثنين؛ لتبادل الآراء بشأن العملية السياسية المتطورة في ليبيا وآفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأمريكي.

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أكّد أن العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة فريدة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين لتحقيق هذه الإصلاحات، وجعل ليبيا شريكًا قويًا وموثوقًا لاستثمارات القطاع الخاص.

وأعربت الشركات الأمريكية عن رغبتها القوية في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية؛ للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد في ليبيا.

بدورهم، أكد قادة الأعمال على أن زيادة الاستثمار في ليبيا تتطلب استقرارًا سياسيًا طويل الأجل، واتخاذ قرارات اقتصادية شفافة واتفاقية بشأن إدارة الإيرادات طويلة الأجل وبيئة أعمال أكثر تمكينًا، بما في ذلك موافقة البنك المركزي في الوقت المناسب وبشكل متسق على خطابات الاعتماد التي يطلبها المستوردون الليبيون، للوفاء بالمدفوعات لشركائهم التجاريين الأجانب.

وأكدت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا دعمها لالتزام الشركات الأمريكية بالاستثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا لليبيا وشعبها.

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