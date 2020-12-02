ليبيا – كشفت مصادر دبلوماسية مؤخرًا تفاصيل هجوم لاذع شنّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ضد تركيا، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”؛ بسبب عملها على تقويض الحلف.

ونقلت صحيفة “كاتيميرني” اليونانية ووسائل إعلام تركية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبدى استياء من تصرفات أنقرة خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء الخارجية في حلف الناتو. ووفقًا لما أفاد موقع قناة “سكاي نيوز عربية” فقد اتهم بومبيو تركيا بـ”تقويض انسجام الناتو وعدم الالتزام بمبادئ الحلف”، واصفًا أنشطة تركيا بـ”المستفزة” في كل من ليبيا وسوريا وإقليم ناغورني كاراباخ وشرقي المتوسط.