أوكرانيا – حقق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزا ثمينا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على الملعب الأولمبي في كييف ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي أصحاب الأرض البرازيلي برونو فيريرا دينتينهو والإسرائيلي مانور سولومون في الدقيقتين 57 و82 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع شاختار رصيده إلى 7 نقاط وانتزع وصافة المجموعة الثانية من ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.

ورغم تعادل الفريقين بالنقاط، يتفوق شاختار على النادي الملكي بالمواجهات المباشرة (فاز في المباراتين) حيث سبق وفاز في مباراة الذهاب في مدريد بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الأولى.

وستقام في وقت لاحق الليلة المباراة الثانية في المجموعة الثانية ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بين المتصدر بوروسيا مونشغلادباخ الألماني (8 نقاط) وضيفه إنتر ميلان الإيطالي متذيل الترتيب بنقطتين.

المصدر: RT

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