ليبيا – قامت لجنة حصر واستلام مقارّ السلطة التشريعية المُشكّلة من قبل رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري باستلام المقارّ الخاصة بالسلطة التشريعية في مجمع قاعات “واقادوقو”.

وبحسب مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس، فإن لجنة حصر واستلام المقار الخاصة بالسلطة التشريعية قامت بزيارة على مدار اليومين الماضيين لمدينة سرت، حيث التقوا خلال الزيارة برئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت ومدير أمن المديرية وعدد من الضباط ومنتسبي المديرية، كما التقوا في الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو.

وأوضح بليحق أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية للمقارّ الخاصة بمجلس النواب، وعقب الزيارة أقيمت مراسم التسليم والاستلام بين لجنة حصر واستلام مقار السلطة التشريعية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

كما توجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بالشكر لأهالي مدينة سرت ورئيس المجلس التسييري ومدير مديرية أمن سرت والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو، شاكرًا لهم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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