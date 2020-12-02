إسبانيا – خرجت الصحف الإسبانية، الأربعاء، لتتحدث عن إمكانية رحيل مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، على الرغم من تأكيد الأخير عقب مواجهة شاختار دانيتسك الأوكراني، بأنه “لن يستقيل” من منصبه.

وتلقى الميرينغي خسارة جديدة في دوري الأبطال لكرة القدم، على يد مضيفه الأوكراني 2-0، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة، وهو ما عقد موقف الفريق في مجموعته.

وبطبيعة الحال، كانت الصحف الكتالونية الأكثر حدة عندما تناولت هذا الموضوع وخرجت صحيفة “سبورت” بعنوان “أزمة شاملة”، مشيرة إلى أن “مشروع زيدان يظهر بوادر تعب”، في حين اعتبرت صحيفة “آس” بأن “الوضع دقيق. زيدان يتأذى كثيرا مما يحصل”.

بيد أن الأمل ببلوغ ثمن النهائي لم يتلاش اطلاقا، لأن ريال مدريد ما يزال يملك مصيره بيده في حال فوزه في مباراته الأخيرة على ملعبه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وسيمنحه ذلك بطاقة التأهل، وحتى أنه يستطيع تصدر المجموعة في حال فوزه وخسارة شاختار أمام إنترميلان الإيطالي.

لكن سجل ريال مدريد تلطخ بعد خسارته 5 مباريات في 15 مباراة في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي، كما أنه لم يفز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري (خسارتان وتعادل)، حيث يحتل المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وأشارت صحيفة “ماركا” بانه “على الرغم من أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ليس في وضعية للتخلي عنه، فإن منتقدي زيدان من داخل النادي وخارجه يريدون استقالته”.

وبدأت الصحف الإسبانية بالبحث عن اسم بديل لزيدان الذي قاد النادي للملكي إلى الفوز بالكأس ذات الأذنتين الكبيرتين 3 مرات تواليا من 2014 إلى 2016.

وقالت “ماركا” على موقعها على الانترنت “بوكيتينو أمام راؤول في حال عدم استمرار زيدان”، في إشارة إلى مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، ومهاجم الفريق الملكي السابق الأسطورة راؤول غونزاليس، الذي يشرف على تدريب الفريق الرديف في النادي.

المصدر: “أ ف ب”

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