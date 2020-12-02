بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ امس، أن حلف الناتو مستعد للتغيير وبدء حملة الإصلاح.

وصرح ينس ستولتنبيرغ، بأنه على الرغم من تشخيص إصابة الحلف بالموت الدماغي العام الماضي، إلا أن الناتو مستعد للتغيير بعد أن أجرى وزراء الخارجية مناقشاتهم الأولى بشأن تقرير جديد يحدد أفكار الإصلاح.

وقال ستولتنبيرغ للصحفيين إن “وثيقة مكونة من 67 صفحة تسلط الضوء على أن الناتو تحالف لا غنى عنه، لكنه أيضا في حاجة إلى مواصلة التغيير، وهذا بالضبط ما نقوم به”.

وأضاف أنه “من بين ما يقرب من 140 اقتراحا ملموسا لكيفية إعادة تشغيل الحلف، هناك طرق لتعزيز دوره كمكان يتشاور فيه الحلفاء مع بعضهم بشأن القضايا ذات الأهمية المتبادلة”.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، يأتي هذا بعد أن اتهم بعض الحلفاء آخرين بتجاهلهم بشأن قرارات أمنية رئيسية، مثل التوغل التركي في شمال سوريا العام الماضي.

وكانت هذه الخطوة هي التي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى القول إن الناتو يعاني من “موت دماغي” منذ حوالي عام، ولم يكن هو القائد الوحيد الذي شكك في لياقة المنظمة.

المصدر: “د ب أ”

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