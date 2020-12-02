فيتنام – أودت الكوارث الطبيعية في فيتنام بحياة 192 شخصا خلال الشهرين الماضيين، فيما لا يزال 57 في عداد المفقودين، كما تكبدت البلاد خسائر اقتصادية بقيمة 30 تريليون دونج (1.3 مليار دولار).

وقالت السلطات الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الشهرين الماضيين تجاوزت خسائر العام الماضي بأكمله، عندما أودت الكوارث بحياة 132 شخصا وأدت إلى خسائر بقيمة 6.2 تريليون دونج.

وأوضح وزير الزراعة والتنمية القروية، نيوين شوان كونج: “شهدنا 9 أعاصير ومنخفضين مداريين في شهرين فقط، من منتصف سبتمبر حتى منتصف نوفمبر. هذه الظواهر الجوية غير الطبيعية كلفت بلدنا 30 تريليون دونج”.

ومرت منطقة وسط فيتنام بعام صعب، إذ شلت جائحة فيروس كورونا قطاع السياحة المهم، حتى قبل وقت طويل من هبوب 9 أعاصير، سببت تدمير المحاصيل وألحقت أضرارا بمنازل مئات الآلاف من السكان.

وفيتنام معرضة دوما لعواصف وفيضانات مدمرة نظرا لطول سواحلها.

المصدر: رويترز

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