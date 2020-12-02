واشنطن – اقترح أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إغاثي بقيمة 908 مليارات دولار، لتمويل إجراءات الإغلاق حتى 31 مارس.

ويقترح مشروع القانون أيضا تخصيص 228 مليار دولار للفنادق والمطاعم والشركات الصغيرة الأخرى.

وقال المشرعون إن حكومات الولايات والحكومات المحلية ستتلقى مساعدة مباشرة بموجب مشروع القانون المشترك بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

وأوضح السيناتور الجمهوري ميت رومني أن الخطة تحتوي على 560 مليار دولار من التمويل “المعاد توجيهه” من قانون CARES الذي تم سنه في مارس الماضي.

المصدر: “رويترز”

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