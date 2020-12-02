مصر – تستعد مصر لموكب عسكري مهيب لملوك مصر، حيث ينتظر العالم خروج 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وسيتم نقل 22 مومياء ملكية ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات وهم “الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثاني”.

وترافق المومياوات 17 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر “17، 18، 19، 20″، يتحرك الموكب الملكي للمومياوات من ميدان التحرير حيث توجد المسلة في أشهر ميادين العالم لتتجه إلى كورنيش النيل.

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الطوارئ وذلك بالتنسيق مع عدة جهات، لتحديد مسار المومياوات الملكية، والجزء الذي يتم تطويره في محيط متحف الحضارات بعين الصيرة الذي يستقبل المومياوات الملكية.

المصدر: اليوم السابع

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