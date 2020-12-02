ليبيا – شدد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أمس الثلاثاء على أن السيادة الليبية تأتي أولًا.

معيتيق قال في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط: “يجب أن نكون واضحين جدًا في هذا الشأن. لسنا بحاجة لقوات أجنبية في ليبيا، لا أعتقد أن الحل الذي يشمل قوات أجنبية سيحترمه ويرحب به الشعب الليبي”.

وجدد معيتيق استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة اذا تم اختياره، متوقعًا أن يكون الملف الليبي محل اهتمام ادارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن.

وأشار إلى أن الملف الليبي سيحظى باهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستكون لها أولويات أخرى خلال الفترة التي تلي التنصيب مباشرة.

كما رأى أن طرابلس تعتبر دور الولايات المتحدة في الأزمة “إيجابيًا للغاية”، معربًا عن اعتقاده بأن استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف: “من غير المتوقع مبادرة من إدارة واشنطن القادمة في أوائل العام المقبل؛ لأن هناك أمورًا أخرى أولوية بالنسبة لها”، على حد تعبيره.

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