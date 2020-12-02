نيوكاسل يعلن تأجيل مباراته المقبلة في “البريميرليغ” بسبب العديد من إصابات كورونا في صفوفه

نيوكاسل يعلن تأجيل مباراته المقبلة في “البريميرليغ” بسبب العديد من إصابات كورونا في صفوفه

إنجلترا – أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي امس أن مباراته مع مضيفه أستون فيلا يوم الجمعة المقبل تأجلت بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بكورونا بين لاعبي نيوكاسل والطاقم الفني.

وأضاف نيوكاسل في بيانه: “يخضع العديد من اللاعبين وأفراد الطاقم الفني حاليا للعزل الذاتي في منازلهم بعد أن جاءت فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة. وتم إغلاق المركز التدريبي في النادي مؤقتا لاحتواء انتشار الفيروس”.

وعقد مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا اليوم الثلاثاء وأكد تأجيل المباراة التي كانت مقررة ضمن الجولة الـ11 من عمر “البريميرليغ”.

المصدر: رويترز

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