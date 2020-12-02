هبوط سهم إحدى أشهر الشركات المصرية بعد القبض على رئيس مجلس إدارتها

هبوط سهم إحدى أشهر الشركات المصرية بعد القبض على رئيس مجلس إدارتها

مصر – هبط سهم شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، اليوم الأربعاء 7.3% بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، صفوان ثابت، على ذمة تحقيقات.

ووفقا للبيانات فقد انخفض سهم الشركة بنسبة 7.3% ليصل إلى 6.38 جنيه. وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، فقد المؤشر المصري الرئيسي مكاسبه الصباحية وتراجع 0.03% إلى 11036 نقطة.

وقال مصدران أمنيان لوكالة “رويترز” اليوم إنه جرى القبض على رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة” من منزله في وقائع وصفها أحد المصدرين “بالمخالفات المالية”.

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس “جهينة” بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية: “أي تأثير سلبي سيحدث على السهم سيكون بشكل وقتي فقط.. صفوان ثابت هو مؤسس الشركة.. التحفظ عليه لن يؤثر على نشاط الشركة أو حتى أداء بورصة مصر”.

المصدر: رويترز

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