فلسطين – أفادت وسائل إعلام فلسطينية إن نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، والعشرات أصيبوا باختناق، بسبب قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة غربي سلفيت.

وأشارت المصادر إلى أن 32 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، “خلال قمع الجيش للمسيرة في منطقة “الراس” غربي سلفيت”.

وأفادت المصادر، اليوم الخميس، بأن “الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق”.

وانطلقت المسيرة صوب الأراضي المهددة بالاستيطان، للتصدي لمحاولات السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضي المواطنين لتوسيع البؤر الاستيطانية.

وجرف المستوطنون، أراضي المواطنين في منطقة “الراس”، ووضعوا عليها بيوتا متنقلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

المصدر: RT+”معا”

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