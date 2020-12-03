ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن تركيا أعادت مرتزقة سوريين قاتلوا في أذربيجان إلى ليبيا.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أن الجيش رصد وصول طائرات تركية ومرتزقة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن المرتزقة السوريين تم إعادتهم من قبل تركيا على رحلات الطيران إلى ليبيا.

وتابع أن تركيا مستمرة في خرق اتفاق جنيف ومخرجات مؤتمر برلين، مشيرًا إلى أن الجيش يثق أنه سيتم ردعها قريبا.

وأكد أن العالم والليبيين الشرفاء لن يتركوا ليبيا لقمة سائغة لتنظيم الإخوان والأتراك والقطريين، مشيرًا إلى أن تركيا ستجني ثمار تدخلها في ليبيا على أسوأ الدرجات.

المحجوب شدد على أن الجيش ماضٍ قدمًا في تنفيذ اتفاق (5+5) لإنهاء الأزمة الليبية وسيدفع بقوة من أجل تنفيذ الاتفاقيات، موضحًا أن سيتم إسقاط التدخل التركي سواء برغبة الليبيين أو المجتمع الدولي.

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