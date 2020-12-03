بايدن: فعلت شيئا جيدا للبلد من خلال التأكد من أن ترامب لن يكون رئيسا

بايدن: فعلت شيئا جيدا للبلد من خلال التأكد من أن ترامب لن يكون رئيسا

واشنطن – أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه يشعر بأنه “فعل شيئا جيدا للبلاد” من خلال هزيمة الرئيس دونالد ترامب.

واعتبر بايدن في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” أن الوهج الذي خلفه هزيمة ترامب لم يدم طويلا بسبب الحاجة الملحة إلى معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن: “أشعر أنني فعلت شيئا جيدا للبلد من خلال التأكد من أن دونالد ترامب لن يكون رئيسا لأربع سنوات أخرى. ولكن لم تكن هناك لحظة ابتهاج … هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. أنا أركز فقط على إنجاز بعض الأشياء بأسرع ما يمكن”.

ولفت إلى أن “تقييمي الحالي هو الآن 55 في المائة، مقابل 42 بالمائة لترامب”، مشيرا إلى أن “هناك عددا مفاجئا من الأمريكيين… العديد منهم في المناطق الريفية شعروا أن الديمقراطيين ليس لديهم أي شيء لتقديمه لهم”.

وأضاف: “أعتقد أنهم شعروا بأنهم منسيون. أعتقد أننا نسيناهم”، معتبرا أن “أفضل طريقة لكسب الطبقة العاملة والناخبين الريفيين هو من خلال استراتيجية “أمريكا أولا” مع استثمارات في الرعاية الصحية الريفية والتطبيب عن بعد وتوسيع أوباما كير”.

وأضاف بايدن: “علينا إعادة بناء الطبقة الوسطى، خاصة في المناطق الريفية”.

المصدر: “The Hill”

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