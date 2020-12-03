إيطاليا – قلب ميلان الإيطالي تأخره بهدفين أمام ضيفه سيلتيك الإسكتلندي إلى فوز عريض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي.

وتقدم الضيوف بهدفين عن طريق الأسترالي توم روجيك والفرنسي أودسون إدوارد في الدقيقتين 7 و14 على الترتيب، قبل أن ينتفض ميلان ويسجل أربعة أهداف تناوب على تسجيلها كل من التركي هاكان كالهانوغلو والإسباني صامويل كاستييخو والنرويجي ينس هاوجي والإسباني إبراهيم دياز في الدقائق 24 و26 و50 و82 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 10 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الثامنة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليل الفرنسي الذي تغلب بدوره بنتيجة 2-1 على سبارتا براغ التشيكي صاحب المركز الثالث بـ6 نقاط.

وتأهل ميلان رفقة ليل رسميا إلى دور الـ32 قبل جولة على نهاية دور المجموعات من المسابقة القارية.

المصدر: RT

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