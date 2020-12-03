الولايات المتحدة – عاودت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة “يوس اس اس نيميتز” انتشارها في شمال بحر العرب.

وأعلن الأسطول الأمريكي، في تغريدة عبر “تويتر” أنه: “تم نشر مجموعة نيميتز الهجومية في الأسطول الخامس للولايات المتحدة لضمان الاستقرار البحري والأمن في المنطقة الوسطى، وربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ عبر غرب المحيط الهندي وثلاث معابر حرجة بالتدفق الحر للتجارة العالمية”.

من جانبه، غرد الأسطول الخامس الأمريكي بأن حاملتي USS Nimitz – CVN 68

وCarrier Air Wing 17 مستمرتان في دعم الأمن البحري الإقليمي بشمال بحر العرب.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس نيميتز” قد غادرت منطقة الخليج للمشاركة في تدريبات مالابار المشتركة مع الهند، في الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر.

المصدر: “CNN”

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