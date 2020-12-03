روسيا – عقد الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة الذي أعلن اعتزاله بعد فوزه الـ29، مؤتمرا صحفيا حيث أجاب عن أسئلة الصحفيين حول إمكانية عودته لحلبات النزال.

وقال حبيب: “الأسئلة حول العودة عن الاعتزال ستطاردني لبقية حياتي، ليس لدي أي خطط للعودة الآن. أريد التركيز على أشياء أكثر أهمية. لم يعد يسعدني الفوز”.

وأضاف: “ستكون للناس دائما آراء مختلفة، وسيعتقد شخص ما أنه من الضروري متابعة القتال، وآخر سيخالفه الرأي، لكن رأيي هو: إذا أنهيت حياتك المهنية، انهيها”.

وردا على سؤال في حال قدم رئيس منظمة UFC، دانا وايت عرضا ماليا ضخما لعودة حبيب من أجل خوض نزال جديد، فهل سيقبل أم لا.

أجاب حبيب البالغ 32 عاما: “سيفعل وايت، لكن من الصعب أن يفاجئني بالمنافس، من سيقدم لي؟ لقد تعرض كل من ماكغريغور وبورييه للخنق أمامي، فماذا سأكتشف إن تواجهنا مجددا؟ لا توجد مصلحة رياضية لي، كلاهما استسلم لي”.

وأكمل: “الحصان لا يركض قبل أن يحقق الحمار فوزا، إذا عرضوا علي المال، حوالي 100 مليون، فهذه مشكلة بالفعل، لكن مرة أخرى، لا أرى أي اهتمام رياضي هناك”.

واعتزل حبيب بصورة مفاجئة عقب فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة “UFC 254″، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: eurosport.ru

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