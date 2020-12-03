سوريا.. 8 مليارات ليرة ورسالة بخط أسماء الأسد مع كل غرسة لمتضرري الحرائق

سوريا.. 8 مليارات ليرة ورسالة بخط أسماء الأسد مع كل غرسة لمتضرري الحرائق

سوريا – أعلنت “الأمانة السورية للتنمية” أنها بدأت توزيع تبرعات مالية على المتضررين من الحرائق التي شهدتها سوريا مؤخرا، إضافة إلى توزيع غراس زيتون مرفقة برسالة من عقيلة الرئيس أسماء الأسد.

وأعلنت الأمانة أنها بدأت من محافظة طرطوس توزيع “التبرعات المالية الشعبية” والتي تشمل “جميع المتضررين من الحرائق التي أصابت محافظات حمص وطرطوس واللاذقية”.

وخلال تقديم التعويضات المالية تم توزيع غراس الزيتون على المتضررين من الحرائق كانت كل غرسة منها مربوطة برسالة بخط يد أسماء الأسد.

وقالت الأسد في الرسالة إن “الحريق كان محنة صعبة وقاسية” وأضافت أن “التحدي الراهن هو في إعادة القرى والبلدات خضراء”.

ومن المقرر أن تتابع فرق الأمانة عملية التوزيع في حمص ثم اللاذقية، وتبلغ قيمة التعويضات التي ستوزعها الأمانة في محافظة طرطوس حوالي 770 مليون ليرة، تتوزع على 4729 متضررا في 105 قرى مناطق الشيخ بدر والقدموس ودريكيش وصافيتا وبانياس.

وكانت المحافظات السورية الثلاث شهدت في أكتوبر الماضي حرائق التهمت مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية وأدت إلى مقتل 3 أشخاص واحتراق نحو مليوني شجرة.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares