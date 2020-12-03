صندوق النقد: ملتزمون بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات لكن هناك حاجة لإطار مالي متسق

صندوق النقد: ملتزمون بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات لكن هناك حاجة لإطار مالي متسق

واشنطن – أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحاجة إلى إطار مالي متسق ما تزال قائمة.

وفي كلمة لها خلال “المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني” المنعقد في باريس عبر تقنية الفيديو، أوضحت جورجيفا أن “لبنان بحاجة إلى إستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي”.

ولفتت إلى أن “جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم تقطع شوطا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن في كلمة له خلال المؤتمر، أنه “مصمم على متابعة مسيرة تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري، التي أضحت رهينة لها، بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية”.

المصدر: “رويترز”

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