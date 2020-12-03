مصر – كشفت بيانات مصرية، عن تراجع معدلات الفقر في مصر في العام 1999-2000، تزامنا مع ارتفاع دخل الأسرة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري خيرت بركات، إن نسب الفقر تراجعت على مستوى مصر لأول مرة منذ العام 1999-2000 ووصلت إلى 29.7% في البحث الحالي.

ومقارنة بنسبة 32.5% كان قد سجلها مؤشر الفقر في بحث 2017-2018، كذلك أظهرت البيانات ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة في السنة، ليصل إلى 61 ألف جنيه في العام 1999-2000، مقابل 53 ألف جنيه في 2017-2018.

وأضاف بركات، خلال مؤتمر لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 1999-2000، أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الدخل ارتفع مع استمرار الدعم الغذائي، الذي تقدمه الحكومة المصرية ليصل إلى متوسط 1420 جنيها سنويا للأسرة في 1999-2000.

المصدر: RT

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