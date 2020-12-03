روسيا – أعلن أناتولي بتروكوفيتش، مدير معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الشمس عاشت نصف عمرها وستبدأ بعد مئات ملايين السنين بتهديد الأرض بارتفاع درجات الحرارة.

وقال في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “شمسنا، عند ولادتها كانت أكثر برودة مما هي عليه الآن. ومع مرور الوقت سخنت تدريجيا وازداد تدفق الاشعاعات منها.

وبموجب المفاهيم الحديثة، ستبدأ الشمس في تهديد الأرض بعد بضع مئات ملايين السنين، لأن التيار الحراري الذي يصل منها إلى الأرض سيصبح مفرطا لمناخ الأرض الحالي”.

ووفقا له، لدى البشرية ما يكفي من الوقت لحل هذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، يمكن تنظيم الغلاف الجوي، أو مغادرة الأرض والطيران إلى كوكب آخر.

وأشار الخبير، إلى أن الشمس عاشت نحو 4,5 مليار سنة، وسوف تعيش مثل هذه المدة مستقبلا، “وهذه دورة حياة نموذجية لمثل هذا النجم. وعندما تقترب من المرحلة النهائية من حياتها، تبدأ بالتحول إلى نجم أحمر عملاق يتوسع باستمرار، وربما يبتلع الأرض”.

المصدر: نوفوستي

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