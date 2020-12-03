ناميبيا – عرضت ناميبيا 170 فيلا بريا “عالي القيمة” للبيع بسبب الجفاف وزيادة أعدادها، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة في الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.

وجاء في إعلان نشرته صحيفة “نيو إيرا” المملوكة للدولة أن زيادة الحوادث الناجمة عن اقتحام الفيلة للمناطق السكنية دفعت السلطات لبيع ذلك الحيوان المعرض لخطر الانقراض بسبب الصيد الجائر والعوامل البيئية.

وقالت وزارة البيئة والغابات والسياحة إنها ستطرح في مزاد ذلك العدد من الفيلة لأي مشتر في نامبيا أو الخارج يمكنه الوفاء بمعايير صارمة منها مرافق للحظر الصحي وشهادة بوجود سياج للعقار الذي سيحتفظ فيه بالأفيال.

ويتعين على المشترين الأجانب كذلك أن يقدموا دليلا على سماح سلطات الحفاظ على البيئة في بلادهم لهم باستيراد الفيلة.

وتحاول ناميبيا شأنها شأن دول إفريقية أخرى الموازنة بين حماية أنواع عالية القيمة من الحيوانات مثل الفيل ووحيد القرن والتحكم أيضا في المخاطر التي تمثلها عندما تتعدى على مناطق سكنية.

وتشير أرقام الحكومة الناميبية إلى أن أعداد الفيلة قفزت من نحو 7500 في 1995 إلى 24 ألفا في 2019.

المصدر: رويترز

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