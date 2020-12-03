مصر – أوضحت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن مصر تقوم بزيادة الاستثمارات العامة، بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة.

وأوضحت أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال قمة مصر الاقتصادية، نيابة عن رئيس الوزراء، أن الحكومة أنفقت نحو 595 مليار جنيه في حجم الاستثمارات في عام 2020 ، والنصيب الأكبر لقطاعي الصحة والتعليم، ويجب أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية وحجم موارد الدولة، حتى لا يحدث اختلال في الاقتصاد.

المصدر: وكالات

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