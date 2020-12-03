ليبيا – أكد مفتي المؤتمر العامّ المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على ضرورة احترام القانون وتنفيذه؛ لأنه دون احترامه من قبل المسؤولين والشعب لن يكون له أثر و لا فائدة.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام و الحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: أن صدور أحكام مشمولة لتعجيل النفاذ أمر ضروري، معربًا عن أسفه إزاء عدم احترام القوانين من قبل المسؤولين الكبار الذي هم على رأس الهرم.

وأضاف: “الخلاف في مؤسسة النفط ما سببه وما ترتب على تصريحات مصطفى صنع الله؟ من ناحية قانونية هل يملك الحق أن يقول أنه يجمد إيرادات الليبيين من النفط؛ لأن المركزي غير شفاف. لا ينبغي لأهل ليبيا السكوت عن التدخل السافر لسلب الليبيين ثرواتهم وإيراداتهم؛ لأن هذا الحديث يترتب عليه بقاء الأموال تحت تصرف السفراء والدول الاجنبية والليبيين”.

كما استطرد قائلًا: “الجبهات تعاني من نقص في جميع الاحتياجات دون أي تحرك من الحكومة، وللأسف في حال وقوع حرب جديدة سنقع في ورطة، الحكومة يجب أن تتكفل بهم لأنهم يدافعون ويخاطرون بأنفسهم وأرواحهم. أوصي الجميع بالاستمرار بدفع صدقاتهم وموالهم لجمعية بادر” .

واختتم الغرياني قائلًا: “رد العدوان عن طرابلس ليس فتنة، ومن يقول هذا هو ظالم بل هو دفاع عن العرض والمال، هؤلاء طائفة تريد الظلم والاستبداد واختطاف كل من يرفع صوته، وطمسوا الدين والحق، يريدون أن يطبقوا هذا على أهل طرابلس”.

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