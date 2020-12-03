الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “أتاسكاديرو نيوز” المحلية بظهور كتلة حديدية أخرى غامضة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عثر عليها على جبل في ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت الصحيفة أن الكتلة المعدينة الغريبة عثر عليها يوم الأربعاء على قمة جبل باين في مدينة أتاسكاديرو، مشيرة إلى أن هذه المسلة ثلاثية الجوانب قد تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وعرضها 46 سم تقريبا.

وقيل في وصف هذا الجسم المعدني الغامض إنه ربما ملحوم في زاوياه بمسامير تثبت الألواح الجانبية بالإطار الصلب من الداخل.

وتقدر الصحيفة أن المسلة تزن نحو 90 كيلوغراما ولا يعلم كيف انتهى الأمر بالجسم المعدني الغامض إلى قمة الجبل، إلا أن سائحا محليا أكد أنه لم يكن موجودا في المكان يوم الثلاثاء.

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