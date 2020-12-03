ليبيا – ناقش وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني مع نظيرة البريطاني بن والاس في مكالمة هاتفية التعاون الصناعي والوضع في المتوسط ​​الموسع وليبيا، فضلًا عن التعاون الثنائي.

جويريني وبحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية قال:” إن التعاون مع المملكة المتحدة يكتسب أهمية أساسية بشأن الروابط العميقة التي تربط دولنا والمصالح الاستراتيجية المشتركة العديدة”، مضيفًا: “أعتقد أنه من الشائع أن نعتزم تقوية الروابط بين بلدينا حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “تعهدنا بالمساعدة في إعادة تنظيم القوات المسلحة الليبية، عبر ضمان الدعم في قطاعات التدريب والتشكيل”.

وكشف جويريني عن اجتماع مرتقب مع نظيره الليبي لتحديد تفاصيل الدعم المنظم حيث يهدف الاجتماع إلى تنمية القدرات فضلًا عن تدريب الأفراد.

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