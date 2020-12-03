فرنسا – أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييلي غروسي، أن التعاون مع إيران بشأن برنامجها النووي يمضي قدما، لكن هناك تحديات بالتأكيد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة .

وقال المدير العام للوكالة “AIEA”، في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط الملتئم في روما، إنه “يمكن لمفتشي الوكالة الوصول إلى المواقع النووية في إيران، لكن هناك عمل لا يزال يتعين القيام به، وهناك تحديات بالتأكيد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة “JCPOA”.

ووصف الموقف المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني بـ”المفارقة”، موضحا أن “خطة العمل الشاملة المشتركة ما تزال قائمة على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منها. لكن الغرابة تكمن في أنه بعد القرار الذي اتخذه ترامب في مايو 2018، أعلنت إيران عن سلسلة من الإجراءات لتقليص التزاماتها فيما يتعلق ببعض نقاط الاتفاق”.

وشدد غروسي، على أنه “لذلك، فمستوى امتثال إيران للـ” JCPOA” يتراجع، لكن هذا يحدث بطريقة علنية ويمكن التحقق منها، بينما يجب فصلها عن تأييد خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بطهران بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدرجة أكبر بالوصول إلى المواقع النووية”.

وأضاف: “إيران لم تسمح لعدة أشهر بالوصول إلى المصانع المهمة، لكنني ذهبت إلى طهران وتجاوزنا هذه المشكلة”.

المصدر: وكالة “آكي”

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