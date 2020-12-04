كندا – أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم اليوم الخميس، اختيار ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ البالغ 20 عاما، أفضل لاعب في كندا لعام 2020 بعد موسم رائع مع النادي البافاري.

واستمتع اللاعب الواعد، والذي سبق له الفوز بهذه الجائزة في 2018، بعام رائع فاز خلاله مع فريقه الألماني بـ5 ألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الكندي، إن ديفيز حصل على أعلى الأصوات من وسائل الإعلام الكندية والمدربين في البلاد، ليحطم رقم اللاعبة كريستين سينكلير القياسي في 2012.

وأوضح جون هيردمان، مدرب المنتخب الكندي، في بيان: “ما حققه ألفونسو ديفيز هذا العام، يشكل مصدر إلهام للجيل القادم”.

وأتم: “رفعت إنجازاته علم الرياضة في بلادنا خفاقا أكثر من أي شخص آخر عاصرناه في كرة القدم للرجال، وساعد في وضع بلاده على خارطة كرة القدم العالمية”.

المصدر: رويترز

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