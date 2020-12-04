البلجيكيون يختبرون لقاحا سريعا ربما كان أساسا لمصل ضد الحمى الصفراء

البلجيكيون يختبرون لقاحا سريعا ربما كان أساسا لمصل ضد الحمى الصفراء

بلجيكا – زعم العلماء البلجيكيون أنهم ابتكروا لقاحا سريعا ضد فيروس كورونا على أساس مصل ضد الحمى الصفراء.

وقد تم اختبار فاعليته وأمانه على الفئران والقرود. جاء ذلك في مقال نشره العلماء في مجلة Nature العلمية.

جدير بالذكر أن بلدان العالم الكثيرة تقوم في الوقت الراهن بوضع لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا. ويتوقع أن تنتهي الاختبارات السريرية لبعضها مطلع العام المقبل.

أما العلماء البلجيكيون من جامعة “ليوفن” الكاثوليكية فوضعوا لقاحا آخر واستخدموا عند ذلك نسخة ضعيفة من فيروس الحمى الصفراء.

واختار العلماء هذا الفيروس المسمى بـYF17D لأنهم كانوا قد استخدموه عند وضع لقاحين آخرين ضد التهاب الدماغ الياباني وحمى الضنك.

وأدخل فريق من العلماء برئاسة بروفيسور الجامعة الكاثوليكية، يوهان نيتز، إلى جينوم yf17d شظايا من الحمض النووي الريبي التاجي، تتحمل المسؤولية عن تجميع بعض الأجزاء من مكونين رئيسيين في غشائهما S-protein و n-protein.

واختبر العلماء تأثير تلك الجسيمات الفيروسية على الفئران وقرود المكاك.

وأكدت التجارب أن اللقاح الاختباري يعد آمنا لكل الحيوانات المذكورة. وعلاوة على ذلك فإن تلك الجسيمات أثرت على مناعة الثدييات بسرعة غير مسبوقة جعلتها تنتج كمية كبيرة من الأجسام المضادة.

ويعتزم البروفيسور وزملاؤه الآن الانتقال إلى الاختبار السريري للقاح على البشر.

المصدر: تاس

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