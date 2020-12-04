اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراضه وتدميره لطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” باتجاه المملكة صباح اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية” في السعودية.

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين، أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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