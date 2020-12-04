ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي بشأن التحذيرات شديدة اللهجة التي أطلقتها مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز حول تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا ووجود 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد ،قائلاً :”إن تحذيرات أو مكاشفة ويليامز جاءت متأخرة جدا ولا هدف لها سوى تحقيق إنجاز يحسب لها”.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة تساءل :”عن السر وراء صمت ويليامز طول هذا الوقت عما ذكرته من معاناة الشعب الليبي من فساد وتدهور للأوضاع المعيشية؟ وما الذي أعاق تدخلها لفرض عقوبات على الفاسدين أو على الأقل فضحهم بالإعلام؟”.

وأضاف عضو البرلمان :”هي تبحث عن إنجاز شخصي في أزمة استمرت عقداً من الزمان وتوافد عليها من قبلها ما يقرب من 6 مبعوثين أمميين”..

Share and Enjoy ! 0 Shares