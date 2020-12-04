ليبيا – قال المستشار الإعلامي السابق لمصرف ليبيا المركزي عصام العول إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف المركزي سيكون تمهيديًا وافتراضيًا.

العول وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218″ أمس الأربعاء أشار إلى أن أعضاء المجلس عازمون على تعديل سعر الصرف، ويقومون بواجبهم الوطني الذي تعرقل أكثر من مرة لأسباب لم يذكرها، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يبلغون الجميع تحياتهم، ويؤكدون أنهم يعملون بكامل جهدهم ووفقًا للصلاحيات التي منحها لهم قانون المصارف.

وتابع:”هناك لجنة مصرفية أعدت مقترحًا كاملاً عن تعديل سعر الصرف وسيتم عرضه على الأعضاء في بنغازي وطرابلس؛ تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي”.

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