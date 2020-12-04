الكونغرس الأمريكي يدخل على ميزانية الدفاع عقوبات ضد “السيل الشمالي-2”

الكونغرس الأمريكي يدخل على ميزانية الدفاع عقوبات ضد “السيل الشمالي-2”

واشنطن – وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على إدخال تعديلات على مسودة ميزانية الدفاع لـ2021 والتي تنص على عقوبات صارمة ضد مشروعي “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي”.

وقال بيان مشترك صدر عن مجلس النواب، إن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي احتوى على بند يعدل قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي لعام 2019 لتوسيع العقوبات المتعلقة ببناء مشاريع الغاز “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي”.

ووفقا للبيان فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس أجرى تعديلات مماثلة لفرض قيود على مشروعي الغاز الروسيين.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على الجهات التي تقوم بتسهيل بيع أو تأجير أو توفير سفن مد الأنابيب لبناء خطوط أنابيب الغاز، وتوفر خدمات التأمين.

ويأتي ذلك في وقت يجري فيه تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع “السيل الشمالي-2″، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

المصدر: إنترفاكس

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